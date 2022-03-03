Маша Єфросиніна дала емоційне інтерв'ю штабу Навального: "Росія перетворюється в концтабір"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна після багатьох відеозвернень до росіян вийшла у прямий ефір російської програми штабу Олексія Навального. Жінка відверто розповіла, що думає про Путіна і що він накоїв за тиждень війни в Україні.

Журналіст Дмитро запитав у Маші Єфросиніної, що вона думає про думки користувачів мережі стосовно її емоційних відео в мережі. Телеведуча зізналась, що їй байдуже на думку інших. Головне – аби росіяни і ті, хто не вірять у російське вторгнення, просто відкрили очі і змінили свою думку.

Важливо Сьогодні ми найзгуртованіша нація, – Єфросиніна саркастично "подякувала" росіянам за порятунок

Я реагувала на хейт раніше як і всі інші публічні люди. Мені зараз нас*ати хто і що про мене скаже. Ви розумієте, що я бачу, як вагітні жінки народжують у підвалах сирих та смердючих... Я ніколи в житті не думала, що страх має таку фізіологію. Я ніколи не знала, як може відніматися просто чутливість шкіри від страху,

– розповідала Єфросиніна.

Те, що вона побачила за 7 днів війни – обстріли шкіл, онколікарень, пологових, дитячих садків, житлових будинків і всього іншого – жінка порівняла з найгіршими терористичними актами у світі – Норд-Остом, Бесланом чи "11 вересня". Єфросиніна зізналась, що залишається в Києві до останнього зі своїми двома дітьми та чоловіком, проте їй дуже важко дивитись на те, як на тривогу та військові дії реагують її діти.

Маша також не знає, як люди будуть справлятись з наслідками стресу після закінчення війни, оскільки зараз вони бояться не лише обстрілів, а й звичайних побутових звуків у квартирі. Проте жартома зазначила, що саме стрес миттєво вилікував її подругу від важкого перебігу коронавірусу.

Про "Україна обстрілює самих себе"

На одне із запитань ведучого про те, що Маша думає про пропаганду Кремля начебто про обстріл України по своїх позиціях, зірка відповіла, що досі не може зрозуміти логіку цих абсурдних тверджень.

"Чи існує логіка в тому, що 38-мільйонне населення України, яке жило і нікого не рухало, взяло і спопелило першу столицю країни – Харків, а також Бабин Яр, нафтобази та інше? Тобто, як виходить – Україна сама себе руйнує і стирає із Землі, тому що ми що – нова декорація для Netflix? Що за х*рня? Яка в цьому логіка і як її пояснювати?" – емоційно зазначила ведуча.

Я перегинаю? Я ніколи не знала, що здатна відчувати ненависть до людини (Путіна, – Showbiz 24). Я 22 роки на телебаченні, мама двох дітей і почесний посол ООН з питань народонаселення, але я ніколи в житті за свої 42 роки не знала, що здатна відчувати такий страх і ненависть,

– каже Єфросиніна.

Телеведуча Маша порадила росіянам не боятися виходити на мітинги та виступати проти Путіна. Вона пригадала Майдан, який одного разу врятував всю країну. Їй страшно від того, що росіяни сидять по квартирах, а в автозаки пакують дітей з плакатами "Ні війні".

"Я вірю у народний бунт. Нас колись він урятував. Ця гнида (Путін, – Showbiz 24) має побачити, що проти нього мільйони. Не посадять усіх, не заб'ють, не зацькують мільйон людей. Ми виходили мільйонами. Росія перетворюється на концтабір без даху, тут і проволока не потрібна. Людям загрожує бідність та громадянська війна. Людям і, що найстрашніше, дітям загрожують злидні й убогість. Чому ж вони не виходять, вдома сидять?" – підсумувала Маша.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної штабу Навального дивіться онлайн: відео