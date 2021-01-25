Маша Єфросиніна чуттєво привітала маму з днем народження: миловидні спільні фото

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна у понеділок, 25 січня, привітала свою маму Людмилу з днем народження. Також вона показала чуттєві знімки з найріднішою.

Джерело: інстаграм Маші Єфросиніної

Сьогодні, 25 січня, свій день народження святкує Людмила Єфросиніна – мама відомої української телеведучої Маші Єфросиніної.

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Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження

Телезірка оприлюднила зворушливий допис, де привітала матусю з її святом. Вона показала чуттєву фотозйомку та присвятила їй гарні слова.

Мамусю, дякую тобі, що я кожну мить свого життя відчуваю себе коханою дівчинкою! З днем народження, моя найпрекрасніша Людочко у Всесвіті!

– написала Маша Єфросиніна.

Фото Маші Єфросиніної з мамою

До допису Маша прикріпила миловидні світлини. На них Маша з мамою Людмилою позують в однаковому вбранні. Для фотосесії вони обрали білі футболки та стильні темно-сині джисові сарафани на широких блакитних ременях.

Маша Єфросиніна доповнила свій образ білими довгими сережками з камінцями та масивною каблучкою. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками. Схожу зачіску зробила і Людмила Єфросиніна. Так донька й мати були дуже схожі одна на одну.



Маша Єфросиніна з мамою / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна з мамою / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Мережу замилувала нова зйомка телеведучої. Свої враження та привітання шанувальники написали в коментарях: