Маша Єфросиніна з чоловіком відзначають 18 річницю весілля: історія кохання пари

Українська телеведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв 31 серпня святкують 18 річницю одруження. Зірка поширила чуттєве фото з чоловіком. З нагоди свята пригадуємо історію кохання зіркового подружжя.

Успішна ведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв є прикладом люблячої сім'ї в українському шоу-бізнесі. У вівторок, 31 серпня, подружжя святкує чималу дату – 18 років з дня весілля.

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У 18 річницю одруження Маша Єфросиніна не змогла не пригадати про чоловіка у соціальних мережах. Вона привітала Тимура зі святом та опублікувала чуттєве фото. Перед камерою пара позувала у танці, мило усміхаючись.

Всі папери, залізяки, каміння позаду. З бірюзою, моє кохання,

– написала знаменитість.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Історія кохання Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва

Вперше Маша та Тимур познайомилися в Ялті, коли ведуча переживала непростий період в особистому житті. Одного дня вона прогулювалась містом з подругою Вікою. Вона саме заговорила про хлопця, який був дуже популярним у школі, однак ніким не цікавився. У той момент дівчата побачили Тимура.



За словами Маші Єфросиніної, Хромаєв не дивився на неї як на ведучу з відомої програми "Підйом", а як на звичайну дівчину, з цікавістю. Її одразу підкорила впевненість хлопця.



Після знайомства Тимур зник – виявилося, що він загубив телефон Маші. Тоді вона вперше зателефонувала хлопцю й пішла з ним на побачення. Відтоді почалась їхня історія кохання.



У 2003 році закохані одружилися. Новоспечене подружжя прагнуло стати батьками, однак лікарі діагностували Єфросиніній безпліддя. Попри все, через кілька днів зірка завагітніла донькою Наною.



В історії кохання пари не обійшлося без труднощів. У 2013 році вони вирішили пожити окремо. Вже через рік Маша та Тимур зрозуміли, що не можуть жити один без одного й примирилися. У 2014 році на світ з'явився їхній син Олександр.



Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв у Мексиці / Фото з інстаграму зірки