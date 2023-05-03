Змучена Маша Єфросиніна показалася після ночі у коморі та пожартувала про свій вигляд

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна, як і більшість українців, минулу ніч провела у бомбосховищі через атаку дронами. Зірка ховалася у коморі, тож не виспалася. Зранку Єфросиніна показала свій вигляд та навіть пожартувала з цього.

У Інстаграм-сторіз Маша розповіла, що через повітряну тривогу сиділа у коморі. Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти вночі запустили по Україні 26 дронів, з яких 21 збили Повітряні сили ЗСУ.

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Пів другої ночі зірка показалася в ковдрі. Вона зізналася, що через російську травневу агонію знову проводить ніч в коморі.

Я думаю, що б такого покласти зранку на обличчя, щоб воно виглядало свіжим, бадьорим і таким радісним, ніби залупі***иш з бункеру нарешті предався землі,

– написала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна під час тривоги сиділа в коморі / Фото з її інстаграм-сторіс

Вже зранку після важкої ночі телеведуча записала відео, у якому постала втомленою з патчами під очима. Вона навіть пожартувала, що якби з таким виглядом пішла на Met Gala, то перемогла б навіть без костюму.

П'ять годин нічної тривоги. Моя вагітна подружка вже третю добу сидить у бомбосховищі. Моя донька приїхала вперше з початку повномасштабного вторгнення і просто шокована. Так як лупашили сьогодні в Києві – це кабзда. Наші повітряні сили, ЗСУ – мої боги. Вони збили майже все, але є кілька влучань..,

– сказала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна після нічної тривоги / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, Марія показала російським окупантам середній палець і додала, що в неї за дві години суперважливі зйомки, тож вона пішла приводити себе в порядок.

Додамо, що напередодні ввечері Маша Єфросиніна показала, як спілкується з чоловіком Тимуром, який на передовій. Вона опублікувала скриншот з їхньої розмови по відеоздвінку.



Маша Єфросиніна поговорила з чоловіком / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, в ніч на 28 квітня Єфросиніна з донькою також ховалася в коморі через ракетну атаку. Сидячи з 4 ранку під сиренами, вона шкодувала про те, що привезла Нану до Києва вперше за 429 днів. "Такий собі сюрприз, як для її першої ночі у своєму ліжку", – додала Маша. З 4 ранку вона з донькою сиділи на підлозі в коморі та стежили за новинами.