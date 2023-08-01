Живу зі страхом втратити кохану людину, – Маша Єфросиніна розповіла, як чекає чоловіка з фронту

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв вже більше як рік воює на фронті. Телеведуча зізналася, що зараз переживає складний період, оскільки щодня хвилюється через життя коханого.

Раніше Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Але зараз зіркова ведуча пишається чоловіком.

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Маша Єфросиніна розповіла про труднощі

Знаменитість зізналася, що їй дуже складно жити в очікуванні коханого. Однак вона старається насолоджуватись приємними моментами, оскільки саме про це її просить Тимур.

Мені досі важко говорити про те, як я щодня живу зі страхом втратити кохану людину, свого чоловіка,

– зазначила телеведуча.

Маша поділилася, що вступити до лав ЗСУ було особистим вибором Тимура. Він досяг на фронті неймовірних результатів. Відтак вона поділилася, що дуже ним пишаюся. Втім, їй все одно важко говорити на цю тему.

"Він завжди просить показувати життя. Він ніколи не говорить зі мною про війну. Він благає не питати як в нього справи", – додала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна розповіла про чоловіка на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс