Машу Єфросиніну запросили на саміт НАТО: ведуча показала залаштунки та розповіла про свою місію
Джерело:Маша Єфросиніна
Українська телеведуча Маша Єфросиніна 11 та 12 липня бере участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Зірка вже приїхала на локацію та показала залаштунки важливого заходу.
Місія Єфросиніної на саміті важлива. Зокрема, зірка є журналісткою на знаковому заході НАТО. Про це Маша розповіла шанувальникам в Інстаграмі.
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За її словами, YouTube довірив Єфросиніній брати інтерв’ю та ставити запитання видатним гостям. Ведуча зізнається, що в неї хороші передчуття щодо саміту.
Я також, як і ви, в очікуванні позитивних новин для України. Тому побажайте нам усім удачі,
– написала Марія.
Єфросиніна показала залаштунки саміту НАТО
Маша Єфросиніна має на саміті окрему студію, де вона та інші інтерв’юери дізнаватимуться подробиці від лідерів думок.
За її словами, саміт НАТО почався з діалогу з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У своїй промові він закликав підтримати Україну та наголосив, що перемога Путіна принесе загрозу всьому колективному заходу.
Маша Єфросиніна на саміті НАТО / Фото з її інстаграм-сторіс
Ведуча також показала себе на саміті. Маша зізналася, що всі присутні розуміють, що вона – українка. Для важливого заходу Єфросиніна обрала світлий персиковий костюм. Зірка зробила стриманий, ледь помітний макіяж.
Маша Єфросиніна на саміті НАТО / Фото з її інстаграм-сторіс
У соцмережі ведуча показала фото з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вона зазначила, що Канада дуже підтримує Україну з самого початку російського вторгнення. І на саміті Трюдо заявив, що підтримує прийняття нашої країни до НАТО.
Маша Єфросиніна з Джастіном Трюдо на саміті НАТО / Фото з її інстаграму
Зірка раніше розповіла, як добиралася до Вільнюса з України. Вона разом зі своїм сином півтора дня діставалася до Варшави потягом. Згодом – вже до Вільнюса.
Нагадаємо, що тільки нещодавно Єфросиніна привезла дітей в Україну – її 8-річний син і 19-річна донька проживають у Польщі. Зірка додала, що це їй обійшлося в 17 годин за кермом авто.