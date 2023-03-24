Татові не дуже сподобалася, – Маша Полякова розповіла про знайомство з батьками бойфренда

18-річна донька української співачки Олі Полякової Маша зараз зустрічається з львів'янином Артуром, з яким познайомилася в Лондоні. Дівчина вже навіть встигла познайомитися з його батьками, а бойфренда – зі своїми.

У 2022 році Маша Полякова стала студенткою лондонського музичного закладу. І як тільки вона переїхала до Британії, знайшла там бойфренда. Артур родом зі Львова, але теж навчається у Лондоні.

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Про знайомство з батьками хлопця

Маша Полякова в інтерв’ю зізналася, наскільки у неї серйозні стосунки з Артемом. Дівчина вже навіть познайомилася з батьками свого бойфренда, але вона не впевнена, що сподобалася їм.

Так, за словами дівчини, мамі Артура вона сподобалась, а ось його тато з нею холодний. "Мені здається, його тато мене не дуже сильно любить", – сказала зіркова донька.

Вона також познайомила Артема зі своєю мамою Ольою Поляковою та татом. Маша каже, що бойфренд сподобався її мамі, а тато взагалі в захваті, бо тепер дає менше грошей дівчині. "Тату подобається. Йому не треба мені так багато грошей скидати на продукти, тому що в мене тепер є Артур, який купує мені продукти", – розповіла Маша.

Чи планує вже весілля

Проте донька Олі Полякової не поспішає виходити заміж. Дівчина запевняє, що в неї на першому місці стоїть кар’єра, а сім’ю вона планує після 26 років.

Я хочу колись побути у весільному платті, весілля організовувати, але не зараз. Для мене спочатку кар’єра, а потім вже весілля. А ще, я так багато в житті не спробувала, навіщо мені те весілля!,

– міркує Маша.

На її думку, спочатку треба університет закінчити, почати десь працювати. Адже весілля – це великі затрати, а Маша Полякова хоче зробити його красивим.

Дивіться інтерв'ю з Машою Поляковою: відео

До слова, на свій день народження Маша Полякова полетіла до Парижу. Дівчина прогулялася з бойфрендом вуличками міста та показала романтичні фото. Проте підпис до посту обурив читачів та призвів до критики юної блогерки. Що не сподобалося українцям – читайте у статті.