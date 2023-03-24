Від чогось відмовилася: донька Олі Полякової назвала суму, яку витрачає на місяць в Британії

Донька української співачки Олі Полякової Маша розповіла про своє життя у Великій Британії. Блогерка розповіла, скільки грошей в місяць витрачає, на що йдуть її власні зароблені гроші, а що оплачують батьки.

Маша Полякова зізнається, що їй досі допомагають батьки, проте вона теж заробляє – на своєму інстаграмі. Нагадаємо, що раніше дівчина відпочивала з бойфрендом у Парижі, після чого нарвалася на критику.

До теми Дружина Віктора Павліка розсекретила, скільки заплатила за пластичну операцію на ніс

Скільки Маша Полякова витрачає в Британії

Донька української співачки розповіла, що витрачає у місяць не менше, ніж тисячу фунтів (близько 45 тисяч гривень). За її словами, у Великій Британії просто неможливо жити дешевше, бо все дуже дорого.

У мене це виходить мінімум тисячу фунтів. Тут на меншу суму просто неможливо вижити. Я живу в гуртожитку, його теж треба оплачувати. Але в мене дуже гарно склалося, що я вступила на безкоштовну програму для українців, тому в мене все круто з цим,

– відповіла Маша Полякова.

Вона додала, що їй також допомагають батьки. Проте зіркова мама дає гроші лише на базові потреби. Тому, якщо Маша хоче розваг, вона має на це заробити сама.

"Десь заробляю. Якщо я хочу тусити, то на це мені батьки не дають. А от батьки мені дають на їжу, на транспорт і так далі", – пояснила блогерка.

Від чого довелося відмовитися

Маша Полякова відверто зізналася, що від деяких речей, які раніше були для неї звичними в Україні, тепер довелося відмовитися. Зокрема, йдеться про таксі, магазини та ресторани.

По-перше, я відмовилася від таксі. Я завжди їздила у Києві на таксі, тут я цього не роблю, тому що дуже дорого. По-друге, це ресторани та магазини. Я дуже часто шопилась в Україні, могла зайти до якогось магазину, щось собі придбати, тут я цього теж не роблю,

– зауважила блогерка.

Донька Олі Полякової додала, що тепер всі її гроші йдуть на їжу та транспорт.

Дивіться інтерв'ю з Машою Поляковою: відео Слави Дьоміна

До слова, зараз Маша Полякова перебуває у Великій Британії, де навчається у музичному закладі. Днями вона повідомила, що потрапила до лікарні. Вона не розповіла про причини госпіталізації. "Мене протримали у лікарні п'ять днів, випустили і сказали, що я народилася у сорочці. Все, їду додому", – сказала дівчина.