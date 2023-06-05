"Містер і місіс Сміт": 18-річна донька Олі Полякової показала романтичні фото з бойфрендом

5 червня 2023, 17:54
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Маша Полякова

Старша донька співачки Олі Полякової показала нові фото з бойфрендом. 18-річна Марія влаштувала романтичний фотосет з хлопцем Артуром. Пара позувала на вулицях Великої Британії.

Раніше Марія Полякова розповідала, що вже познайомитися з батьками хлопця. Він з її зірковою мамою та татом-бізнесменом теж знайомий.

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Маша влаштувала романтичну фотосесію з хлопцем

Донька Олі Полякової показала фото зі своїм бойфрендом Артуром. Пара позувала на вулицях Великої Британії.


Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Для романтичного фотосету Маша одягнула тендітну сукню у квітковий принт, а зверху накинула піджак. Образ Полякова доповнила легким макіяжем та прикрасами. Водночас коханий Артур одягнув чорні штани та білу сорочку.


Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

На фото закохані ніжно обіймалися, бігали вулицями міста та показували кумедні гримаси. Фото Маша лишила без підпису.


Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Реакція мережі

Шанувальники у коментарях "засипали" 18-річну доньку Олі Полякової компліментами. Підписники зазначили, що Маша та Артур гарна пара, а їхня фотосесія була романтичною:

  • "Містер і місіс Сміт".
  • "Дуже вайбові і красиві фото".
  • "Як романтично. Такі молоді, такі щасливі".
  • "Дуже схожі".
  • "Класні фотки, але хлопець на Галкіна дуже схожий".
  • "Дуже романтичні фото".
  • "Красиві дуже".
  • "Машо, дуже гарні фото, а ти маєш дуже гарний вигляд і гарного хлопця біля себе".
  • "Маша так схожа на свою маму! Обличчя одне, але волосся різне!"
  • "Супер! Дуже класні, щасливі та безтурботні! Нехай так буде завжди!"


Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що стосунки між Машею та Артуром почалися, коли дівчина поїхала навчатися до Великої Британії. Закохані часто влаштовують романтичні фотосети, раніше Полякова-молодша вже показувала щасливі кадри з Артуром.

Днями донька Олі Полякової показала фото з обручкою, чим спровокувала плітки про заручини. Та потім показала фото, що розставило всі крапки над "і". Виявилося, що це був просто жарт.

Автор: Марія Бондар