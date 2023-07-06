Донька Олі Полякової здивувала зухвалим подарунком від хлопця: фото сюрпризу

Маша Полякова поділилась з підписниками приємним сюрпризом від бойфренда. Він подарував дівчині чималий букет рожевих півоній, де була захована безцеремонна листівка.

Донька Полякової робила зачіску у салоні краси. Втім, несподівано прямісінько у салон кур'єр доставив їй подарунок.

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Маша розповіла про сюрприз від хлопця

Сиджу я в салоні, роблю волосся. А мені тут мій хлопець вирішив квіти надіслати. Дякую, Артурчику,

– зазначила дівчина.



Маша Полякова з квітами від хлопця / Скриншот з інстгарм – сторіс

Окрім цього, разом з квітами була надіслана зухвала записка.

"За*бала відео з тіктоку з квітами надсилати", - написав хлопець.



Безцеремонна записка від хлопця Маші Полякової / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізінше Марія поділилася скриншотом переписки з Артуром. З'ясувалось, що вона надсилала йому короткі відеоролики, якими натякала на те, що хоче квіти. Так, Артур вирішив покінчити з натяками від Маші та зробити її щасливою.

, бойфренда Маші Полякової звати Артур, народився він у Львові, проте в 16 років переїхав навчатися у Велику Британію. Відомо, що пара познайомилася в Лондоні, куди після початку великої війни переїхали доньки Олі Полякової.