Про свою участь в конкурсі й враження вона розповіла на сторінці в інстаграмі, де до того ж поділилася яскравими кадрами з події, передає 24 Канал.
Mrs European Nations проходив в Афінах, Греція, як зазначено на сторінці конкурсу в інстаграмі. Цей конкурс краси є європейським відбірковим етапом перед світовим конкурсом Mrs. Globe, який пройде в червні 2026 року в США.
Мар'яна Садовник представляла Україну в Греції як Mrs CARPATHIANS (Місіс Карпати). В конкурсі краси українка здобула титул Mrs European Nations Petite 2025.
Для довідки! Термін petite в індустрії моди використовують для жінок невисокого зросту, зазвичай до 164 сантиметрів.
Мрія здійснилася. А все почалося з віри в себе. Маленькі кроки змінюють життя,
– написала Мар'яна в інстаграмі після перемоги в конкурсі.
Хто така Мар'яна Садовник?
- Це підприємиця з Рівного, яка до того ж працює моделлю для брендів.
- Жінка є багатодітною мамою. Вона разом з чоловіком виховує сина та двох доньок.
- У 2025 році Мар'яна стала 1 Віце Міс Ms Top Ukraine, а також перемогла в Національному конкурсі Краса Країни 2025, здобувши титул II КРАСА КРАЇНИ 2025.