Про свою участь в конкурсі й враження вона розповіла на сторінці в інстаграмі, де до того ж поділилася яскравими кадрами з події, передає 24 Канал.

Не пропустіть Фронтмен Måneskin освідчився своїй дівчині після 2 років стосунків, – ЗМІ

Mrs European Nations проходив в Афінах, Греція, як зазначено на сторінці конкурсу в інстаграмі. Цей конкурс краси є європейським відбірковим етапом перед світовим конкурсом Mrs. Globe, який пройде в червні 2026 року в США.

Мар'яна Садовник представляла Україну в Греції як Mrs CARPATHIANS (Місіс Карпати). В конкурсі краси українка здобула титул Mrs European Nations Petite 2025.

Для довідки! Термін petite в індустрії моди використовують для жінок невисокого зросту, зазвичай до 164 сантиметрів.

Мрія здійснилася. А все почалося з віри в себе. Маленькі кроки змінюють життя,

– написала Мар'яна в інстаграмі після перемоги в конкурсі.

Хто така Мар'яна Садовник?