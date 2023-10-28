Зрадниця MARUV, яка спонсорує окупантів, заспівала сину українською мовою
Скандальна співачка MARUV вже кілька місяців виступає під новим псевдонімом Sharlotta Ututu. В мережі ширяться чутки, що артистка перебралася до Росії. А днями MARUV неочікувано заспівала пісню українською мовою.
MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, після повномасштабного вторгнення втекла з України та мовчала про війну. Нещодавно співачка випустила новий альбом Love song.
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MARUV заспівала українською
Тепер зрадниця відзначилася черговим цинічним вчинком. Днями вона заспівала пісню For My Baby. Композицію, яка написана українською мовою, MARUV присвятила 1-річному сину.
У тексті артистка заспівала про "волю роду" та "свободу народу". Також у колисковій є побажання зростати в щасті й обіцянки охороняти сон.
MARUV присвятила сину колискову українською мовою: відео
Невідомо, чому запроданка наспівує своєму сину перед сном українську колискову. Адже вона сама виступає перед росіянами у закордонних клубах.
Де зараз MARUV
- В жовтні 2022 року зірка вперше розсекретила свою локацію. Тоді вона постила свої фото з Туреччини, куди втекла з чоловіком.
- Гастролерка заявила, що з нею та її дитиною все добре і вона перебуває у безпечному місці. Після того вона не відповідала, де перебуває.
- Проте днями в мережі з'явилася інформація, що артистка повернулася чи готується до повернення на російську сцену. Чому MARUV вирішила перебратися до країни-агресорки – невідомо.
- Нагадаємо, що раніше українська ведуча Катя Осадча послала MARUV слідом за російським кораблем та сказала віддати український паспорт.