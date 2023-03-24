Марк Цукерберг втретє став батьком: перші фото та стать дитини

Засновник Meta Platforms Марк Цукерберг та його дружина Прісцила Чан стали батьками втретє. Бізнесмен оприлюднив перші фото та оголосив стать дитини.

Бізнесмен Марк Цукерберг поділився щасливою новиною з прихильниками. Він та його дружина Прісцілла втретє стали батьками.

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Марк Цукерберг став батьком втретє

Засновник Meta Platforms оголосив, що 24 березня у нього та його дружини Прісцілли Чан народилась дівчинка. Він також зізнався, яке ім'я носить його новонароджена донька.

Ласкаво просимо у світ, Аврелія Чан Цукерберг! Ти – маленьке благословення,

– написав Марк Цукерберг.



Марк Цукерберг з донькою / Фото з фейсбуку Марка Цукерберга

Марк оприлюднив перші щасливі фото, як подружжя проводить час з донькою. У коментарях шанувальники, друзі та колеги вітають пару з поповненням у родині.



Прісцілла Чан з донькою / Фото з фейсбуку Цукерберга

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