Донька Полякової нарвалася на хейт через прогулянку в Парижі: що обурило українців

Донька співачки Олі Полякової Марія на свій день народження полетіла до Парижу. Дівчина прогулялася з бойфрендом вуличками міста та показала романтичні фото. Проте підпис до посту обурив читачів та призвів до критики юної блогерки.

У Парижі Марія Полякова разом з бойфрендом Артуром зустріла своє 18 річчя. І тепер дівчина вирішила поділитися свіжими світлин з того дня.

До теми Співачка Оля Полякова показала, як відпочиває з доньками у Буковелі: фото

Донька Олі Полякової показала, як гуляла з Артуром біля Ейфелевої вежі, ну а потім на тлі архітектурної пам'ятки стався ніжний поцілунок з обранцем.



Пристрасний поцілунок Марії Полякової з хлопцем / Фото з її інстаграму

"Хочу жити, а не виживати", – підписала світлини Марія. І саме цими словами вона нарвалася на критику своїх підписників. Багато людей захоплені фото, проте були й ті, хто висловили своє обурення:

"Так, в Парижі вижити нелегко".

"В Україні кожна звичайна українська родина хоче жити, а не виживати. Хоче жити в мирній, незалежній, вільній Україні під мирним небом!".

"Це хто там виживає? Ти ? Ах ти ж г*мно, не соромно???"

"Ага в Україні війна, а ти фоткаєшся в Парижі".

"Ти не знаєш як це – виживати, і краплі не знаєш, як я особисто виживаю".

"А в цей час в Україні йде війна українського народу проти російсько-фашистських окупантів".

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Марія Полякової опублікувала фото з Лондона, де зараз навчається, але також нарвалась на хейт, бо нібито мало говорить про війну в Україні. Але за неї заступилась зіркова мама: “Геть зі сторінки, знайду, лице відкушу! А ти взагалі дебіл, дивись, живеш же", – написала артистка.