В Париже Мария Полякова вместе с бойфрендом Артуром встретила свое 18-летие. И теперь девушка решила поделиться свежими фотографиями с того дня.

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Дочь Оли Поляковой показала, как гуляла с Артуром у Эйфелевой башни, ну а затем на фоне архитектурного памятника произошел нежный поцелуй с избранником.



Страстный поцелуй Марии Поляковой с парнем / Фото с ее инстаграммы

"Хочу жить, а не выживать", – подписала фотографии Мария. И именно этими словами она нарвалась на критику своих подписчиков. Многие люди увлечены фото, однако были и те, кто выразил свое возмущение:

"Да, в Париже выжить нелегко".

"В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!"

"Это кто там выживает? Ты? Ах ты же г*мно, не стыдно???"

"Ага, в Украине война, а ты фоткаешься в Париже".

"Ты не знаешь, как это - выживать, и капли не знаешь, как я лично выживаю".

"А в настоящее время в Украине идет война украинского народа против российско-фашистских оккупантов".

Напомним, что несколько недель назад Мария Поляковой опубликовала фото из Лондона, где сейчас учится, но также нарвалась на хейт, потому что якобы мало говорит о войне в Украине. Но за нее заступилась звездная мама: “Прочь со страницы, найду, лицо откушу! А ты вообще дебил, смотри, живешь же, – написала артистка.