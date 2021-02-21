Марині KRUTЬ – 25: "космічні" хіти бандуристки, яка вразила Євробачення-2020

Учасниці Національного відбору Євробачення в Україні 2020 – Марині Круть – виповнилось 25 років! Бандуристка та співачка KRUTЬ з Хмельницького всього за 1 рік змогла підкорити усіх українських слухачів ліричними хітами.

Марина Круть, яка виступає під іменем KRUTЬ, почала цікавитись музикою ще з дитинства. Вона закінчила Хмельницьку дитячу школу мистецтв за класом "бандура", а згодом продовжила навчання у Хмельницькому музичному училищі імені Заремби.

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Протягом навчанням Марина брала участь у різноманітних українських та міжнародних конкурсах, де здобувала перемоги. З 2016 року вона почала розвивати власну сольну кар'єру та виступати як KRUTЬ. Свої пісні вона виконує та створює у стилі інді-соул зі звучанням бандури.

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Одним з найбільших проривів у творчості артистки стала участь у Нацвідборі Євробачення в Україні. Дівчина виступила із піснею "99", де впевнено отримала перемогу у першому півфіналі, втім, не змогла перемогти у фіналі – тоді її "перескочив" гурт Go_A, який вже цьогоріч представлятиме Україну у Роттердамі на Євробаченні-2021 (минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу).

Але Марина Круть не втратила сил та запалу, і відтоді створила декілька хітів, які беззаперечно вразили її шанувальників – "Ok", "Забери мене до себе на Різдво", "Кімната", "Ти Краще Що Було У Мене У Житті", "Сонце" та інші. KRUTЬ останніми місяцями також змінила імідж та почала співпрацювати з іншими українськими артистами – Alyona Alyona, Alina Pash, MANU, Максом Пташником і тд.

Найкращі хіти KRUTЬ

Редакція Showbiz 24 пропонує послухати кілька "космічних" хітів Марини у день її народження.

KRUTЬ – 99: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Ok: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Радій: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Сто листів: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Дівчинко: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Спи собі сама: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Ти Краще Що Було У Мене У Житті: дивитись відео онлайн