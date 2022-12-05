Марина з "Холостяка" сміливо відповіла на закиди дівчат про "селючку і бичку"
Джерело:інстаграм Марини Голд
25-річна учасниця шоу "Холостяк-12" стала об'єктом неприємних коментарів та насмішок зі сторони своїх конкуренток на проєкті у 6 випуску. Через її походження з села дехто анімно назвав її "селючкою і бичкою". На це у Марини знайшлась відповідь.
Як відомо, Марина народилась і виросла у селі Катеринівка Лозівського району Харківської області. Її батько – фермер, а мама – домогосподарка, також у неї є старша сестра і молодший брат. Вона їх дуже любить, тому своє дитинство згадує з теплом і любов'ю. Ще у 6 випуску вона гордо заявила, що "людина не вибирає, де їй народитись".
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"Моє дитинство це про природу, про домашню худобу і поля. Я пасла гусят, саджала помідори, допомагала мамі саджати картоплю. Моє дитинство – це про суперзоряне небо. Такого не побачити в місті. Таке небо я бачила лише в себе в селі, коли лежала на сіннику з подружкою по сусідству Юлею", – поділилась учасниця проєкту.
Вона розповіла, що поки тато розвивав сільське господарство, вона з сестрою допомагала мамі. Свій бізнес батьки Марини почали "з нуля" – інколи жили у вагончику прямо на фермі, щоб обробляти господарство недалеко від дому. Вона дуже любила свій дім та природу, але завжди мріяла пов’язати своє життя з красою і творчістю. Тому в 14 років переїхала у Харків.
Так вийшло, що певний час мене батьки возили в школу в місто, в Лозову. І там часто я стикалась з тим, що з мене глузували що я з села… Мені було дуже неприємно, я сварилась певний час, але все було марно. Коли я переїхала в Харків, в коледжі я теж зіштовхнулась з такими жартами. Я не розумію, яке право хто кому дав судити за те, що людина не обирала? Як би і могла обрати, я все одно б народилась саме там! У мене було неймовірне дитинство, і я дуже пишаюсь своїми батьками, які привчили мене працювати і цінувати свободу,
– заявила Марина, підкріпивши фото з трактором.
Марина з "Холостяка" відповіла хейтерам за походження із села / Фото з інстаграму дівчини
Вона каже, що поки одні жартують, вона змалечку працювала і відклала гроші. Відтак вона змогла побудувати своє життя так, як завжди хотіла. У підсумку Марина зазначила, що вона "не успішний успіх", але вона абсолютно щира і відкрита у своїх намірах.
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Реакція мережі
Підписники Марини підтримали її та подякували за її щирість, а дівчата "з міста", які її образили, тепер ще більше впали у їхніх очах:
- "Обожнюю слухати історії з твого дитинства", – написала учасниця Саша Мудра, яку фанати запідозрили в анонімній образі Марини;
- "Якби вони знали, скільки той трактор коштує", – почали писати інші підписники;
- "Ті, хто глузує про село, просто не можуть більше ні до чого докопатись. Це вони насамперед почувають себе "з села", і, щоб позбавитись цього відчуття, постійно перекладають його на інших. Це невиховані та глупі люди. Ти така молодець, що не ведешся на провокації, у тебе справді сталеві нерви";
- "Міські дівчата не стали вищими в очах глядачів, коли вас ображали, називаючи, дівчиною із села, чи бичкою... Тільки низька за походженням людина буде ображати іншу людину за її походження. Цим постом ви гідно дали відсіч усім тим образницям, які не розуміють, що нікого "довгий отруйний язик" ще не робив достойним в очах інших";
- "Цей вираз про "село в тобі" такий бридкий і пихатий. Вражає, що його досі використовують деякі. Я народилась і виросла у великому місті, але я обожнюю села, природу, поля, сади, городи... Що може бути прекраснішим? І люди, що працюють на землі, теж прекрасні – такі працьовиті, щирі, добрі. До того ж якщо погуглити біографію відомих людей, особливо політиків, виявиться, що більша частина з них народилась десь у глибинці країни. Бажання вирватися "у люди" у селян може бути потужним драйвером у житті, у досягненні кар'єрних вершин, якщо вони цього дійсно хочуть, звісно";
- "Це так же низько, як і глузувати з приводу походження... Ніхто не обирає де народитись, як і не може зупинити плин часу. Завжди є людина, яка народилась в "престижнішому" місці, а також всі люди стають старшими з кожним днем. Всі дівчата дуже недостойно поводилися на цьому випробуванні";
- "Найвидатніші і найталановитіші люди планети, якщо проаналізувати, народилися в селі. Тому, бички – це ті, хто якось розмежовує людей за місцем народження. Тактовна, інтелігента людина ніколи не скаже так. Та й взагалі, хто як "обзивається", так сам і називається. Дитячий вислів, але мудрий".