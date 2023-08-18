Познайомилися на вулиці, – ексдружина Узелкова розповіла, як 11-річна донька знайшла їй чоловіка

Фітнес-тренерка Марина Боржемська у 2018 році розлучилась зі своїм чоловіком В'ячеславом Узелковим. Зараз вона рідко коментує та показує своє особисте життя. Втім, після розриву з чоловіком у Марини були нові стосунки. Як з'ясувалось, тренерку з чоловіком познайомила її донька.

Це відбулося просто під час прогулянки. За словами знаменитості, її 11-річна Олівія підбігла й сказала мамі, що та іде на каву з чоловіком. Інші варіанти не розглядалися.

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Марина Боржемська розповіла про стосунки після розлучення

Фітнес-тренерка поділилася, що знайомство відбулося вже після повномасштабного вторгнення. Як зауважила Боржемьска, це була "гарна романтична історія".

Я не можу сказати, що я була в стосунках. Просто з'явився чоловік певний час. Під час повномасштабної війни. Познайомилися на вулиці. Олівія підбігла. В той час ми з нею гуляли та вона сказала: "Мам, давай телефон, ти підеш на каву і це не обговорюється". Вона це підштовхнула. Я не можу назвати це романом. Це була якийсь час гарна романтична історія,

– розповіла Марина.

Попри це Боржемська вже не зустрічається з тим чоловіком. Вона зазначила, що у стосунках з ним були певні моменти, які вона не готова була терпіти.

"Були певні ознаки, які для мене не комфортні. Обмеження, або десь хтось переходить межу. Я до цього не готова. Я зчитую це дуже швидко. І розумію, якщо людина зараз так поводиться, то надалі буде ще гірше", – пояснила тренерка.

Зараз Марина не має коханої людини поруч, втім переконана, що справжнє кохання існує.

Інтерв'ю з Мариною Боржемською: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська 22 років перебувала у стосунках зі спортсменом В'ячеславом Узелковим. Вони одружилися в 1999 році, а про розпад пари стало відомо 28 грудня 2018 року. Марина Узелкова повідомила про розлучення із боксером і просто зазначила, що їхні шляхи розійшлися.

Після заяви колишньої дружини зірковий тренер реаліті-шоу "Зважені і щасливі" не забарився з коментарем. Він заявив, що не зумів стримати свої ревнощі. Саме це і стало причиною його розлучення.

У шлюбі в подружжя з'явилося двоє дітей. Виявляється, що боксер після початку повномасштабної війни навіть не з'явився у їхньому житті. Відтак Марина сама виховує двох дітей – 14-річного сина Роберта та 11-річну доньку Олівію.