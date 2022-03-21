Марина Абрамович обіцяє повторити свій легендарний перформанс з мовчанням заради України

Про сербську мисткиню Марину Абрамович світ заговорив 2010 року після перформансу "У присутності художника". Вона повторить його 16 квітня у Нью-Йоркській галереї Шона Келлі, щоб зібрати гроші для України.

Стати учасником "мовчазного" перформансу зможуть не всі. Цей шанс виставили на благодійний аукціон, який закінчується 25 березня. Щасливчиків буде лише троє – один сидітиме напроти Марини Абрамович сам, інші двоє – разом. Цей без перебільшень історичний момент зафіксує фотограф Марко Анеллі, який працював з мисткинею 2010 року.

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Усі виручені кошти Марини Абрамович перекаже гуманітарній організації Direct Relief, яка співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України та допомагатиме тим, хто постраждав у війні з Росією.

Нагадаємо, перформанс відбудеться 16 квітня у Нью-Йоркській галереї Шона Келлі, де проходитиме виставка робіт мисткині.

Марина Абрамович у синьо-жовтих кольорах: фото

Що відомо про перформанс Марини Абрамович "У присутності художника"

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Легендарний перформанс Марина Абрамович проводила по вісім годин майже щодня впродовж трьох місяців 2010 року. Мовчки вона сиділа напроти більш ніж 1 500 відвідувачів Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Чи не найпам'ятнішим моментом стала її зустріч з колишнім, художником Улаєм. Його несподівана поява змусила розплакатися обох. До перформансу долучилися навіть знаменитості – вокаліст рок-гурту The Velvet Underground Лу Рід, репер Jay-Z та та ісландська співачка Б'єрк.

Марина Абрамович зустрілась з Улаєм на перформансі "У присутності художника": дивіться відео онлайн