Марічка Падалко "змінила" сімейний статус: її чоловік у ЗСУ став офіцером

Ведуча Марічка Падалко повідомила про підвищення її чоловіка Єгора Соболєва, який у ЗСУ. У зв'язку з цим у неї тепер з'явився "новий сімейний статус".

Телеведуча Марічка Падалко опублікувала на своїй сторінці нові фото чоловіка, який служить у ЗСУ. Вона також поділилась приємними новинами.

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Марічка Падалко змінила статус

Телеведуча повідомила, що її чоловіка підвищили – тепер він офіцер. У зв'язку з цим змінився і її сімейний статус.

Маю відтепер новий сімейний статус – дружина офіцера,

– поділилась Марічка Падалко.



Єгор Соболєв / Фото з інстаграму Марічки Падалко

Нагадаємо, чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв попри статус багатодітного батька пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Адже ще у 2021 році пройшов вишкіл та отримав звання стрільця. Відомо, що він брав участь у боях за Ірпінь, воював на Сході та Півдні України.

Близько місяця тому Єгор Соболєв вперше за 8 місяців приїхав додому. Він прибув до Києва, щоб виконати військове завдання від керівництва, але заразом побачив дітей на вокзалі. Зворушливе відео зустрічі стало вірусним у мережі.