Українська телеведуча Марічка Падалко опублікувала новий допис на сторінці в інстаграмі. У ньому вона пригадала курйоз, що стався рік тому – у прямому ефірі випав зуб. Марічка висловилась про інцидент, який у висновку приніс їй успіх.

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Марічка Падалко про інцидент з зубом

Ведуча розповіла, що лиш за кілька годин відео з зубом стало вірусним у мережі та просто розлетілося світом.

Я отримала десятки повідомлень зі словами підтримки колег з усього світу і багато слів підтримки від наших глядачів. Мені писали продюсери fox news, сюжети про "зубний інцидент" вийшли на кількох континентах,

– написала Падалко.

"Буквально на наступний день, коли додалося 10 тисяч підписників на мій інстаграм, я зрозуміла, що цього треба не соромитися, а пишатися. Як медаллю. Тепер, якщо я домовляюся з кимось про інтерв’ю з-за кордону, то щоб довго не переконувати, що я реальна людина, я можу прислати їхню ж новину про мій зуб, і це працює безвідмовно", – додала ведуча.

Телезірка зізналась, що пригадала цю ситуацію тому, щоб нагадати, що провал може стати частиною успіху. На думку Марічки, завжди треба зберігати спокій. Та вона визнала, що тоді дуже турбувалась через те, що почала шепелявити – це могло мати непрофесійний вигляд.

Ой, можна подумати, "професіоналка", – писала дівчина під черговою новиною про мене, – "я роблю щодня в лабораторії надскладні тести, і мені ніхто не плескає". І вона сто разів права! І це друга причина для мого посту,

– зазначила Марічка Падалко.

"У нас, в країні талановитих і працьовитих людей, немає культури підтримки й шанування їхньої професійності. В нас в багатьох сферах людей не цінують (хіба що вони вирішили звільнитися). Набагато швидше вкажуть на недоліки. Тому я хочу сказати тій дівчині з лабораторії, що вона справді крута і великий молодець. Як і всі, хто роками якісно і непомітно робить свою роботу. Похваліть сьогодні хоч самі себе. Я, наприклад, цьому вчуся", – підсумувала ведуча.

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Реакція мережі

Підписники Марічки Падалко у коментарях під дописом висловлюють свою думку щодо цього інциденту. Багато хто звернув увагу, що ведуча однаково гідно відреагувала на ситуацію.