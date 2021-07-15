Украинская телеведущая Маричка Падалко опубликовала новое сообщение на странице в инстаграме. В нем она вспомнила курьез, произошедший год назад – в прямом эфире выпал зуб. Маричка высказалась об инциденте, который в итоге принес ей успех.

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Маричка Падалко об инциденте с зубом

Ведущая рассказала, что лишь через несколько часов видео с зубом стало вирусным в сети и просто разлетелось по миру.

Я получила десятки сообщений со словами поддержки коллег со всего мира и много слов поддержки от наших зрителей. Мне писали продюсеры fox news, сюжеты о "зубном инциденте" вышли на нескольких континентах,

– написала Падалко.

"Буквально на следующий день, когда добавилось 10 тысяч подписчиков на мой инстаграм, я поняла, что этого надо не стесняться, а гордиться. Как медалью. Теперь, если я договариваюсь с кем-то об интервью из-за рубежа, то чтобы долго не убеждать, что я реальный человек, я могу прислать их же новость о моем зубе, и это работает безотказно", – добавила ведущая.

Телезвезда призналась, что вспомнила эту ситуацию для того, чтобы напомнить, что провал может стать частью успеха. По мнению Марички, всегда надо сохранять спокойствие. Но она признала, что тогда очень беспокоилась из-за того, что начала шепелявить – это могло иметь непрофессиональный вид.

Ой, можно подумать, "профессионалка", – писала девушка под очередной новостью обо мне, – "я делаю каждый день в лаборатории сверхсложные тесты, и мне никто не хлопает". И она сто раз права! И это вторая причина для моего поста,

– отметила Маричка Падалко.

"У нас в стране талантливых и трудолюбивых людей, нет культуры поддержки и уважения их профессионализма. У нас во многих сферах людей не ценят (разве что они решили уволиться). Гораздо скорее укажут на недостатки. Поэтому я хочу сказать той девушке из лаборатории, что она действительно крутая и большой молодец. Как и все, кто годами качественно и незаметно делает свою работу. Похвалите сегодня хоть сами себя. Я, например, этому учусь", – подытожила ведущая.

Для просмотра всех видео листайте вправо:

Реакция сети

Подписчики Марички Падалко в комментариях под публикацией высказывают свое мнение относительно этого инцидента. Многие обратили внимание, что ведущая достойно отреагировала на ситуацию.