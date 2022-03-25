У своєму інстаграм-дописі співачка розповіла, що дуже хвилювалась за доньку й те, як вона сприйме факт війни. Окрім безпеки дитини, Євгенія повинна була потубуватись про безпеку своєї матері, у якої на фоні стресу й переохолодження почались проблеми зі здоров'ям.

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Власова поділилась, що у її мами відняло мову й паралізувало ноги. Співачка гадала, що у матері інсульт і викликала карету швидкої три рази.

Перші 2 дні ми провели в підземному гаражі в холоді та сутінках. На другий день у моєї мами відмовили ноги і відняло мову, ми думали інсульт. Тричі приїжджали лікарі, відкачували її і казали, що інсульту немає. Після чого ми вирішили бути вдома незважаючи ні на що,

– написала Євгенія.



Євгенія Власова розповіла про перші дні війни / Фото з інстаграму

Жінка зізналась, що їй важко було не проявляти паніку й адекватно пояснити дочці Ніні, що в Україні розпочалась війна. "Найстрашніше для мене, як для мами, будити свою дитину словами: "Сонечко, прокидайся, нас бомбять, все буде добре, просто нам потрібно одягтися і йти в бомбосховище". При цьому, найважче не проявити паніку і бути тим самим острівцем адекватності і спокою", – сказала Євгенія Власова.