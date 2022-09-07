На гастролях за кордоном: MamaRika захворіла разом з чоловіком і маленьким сином

Співачка MamaRika повідомила, що захворіла разом з чоловіком та однорічним сином. На гастролях за кордоном сім'я заразилася коронавірусом.

Наразі в Україні та світі діагностують все більше нових випадків COVID-19. Зараз в країні триває війна, про коронавірус майже ніхто не говорить, але він нікуди не подівся. З настанням холодів треба максимально берегти себе та рідних від інфікування.

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MamaRika з чоловіком і сином захворіла на COVID-19

Про інфікування співачка повідомила в інстаграмі. Зараз вона разом з чоловіком та однорічним сином перебуває на благодійних гастролях за кордоном. Саме там вони заразилися коронавірусом. На фото, яке поширила MamaRika видно, що вони втомлені. Сергій зображений з маскою на обличчі, син сумний. MamaRika розповіла, що Сергій переносить хворобу найважче. У маленького Давіда всю ніч була температура та нежить. Сама співачка наразі тримається.

У нас недобрі новини. Ці троє захворіли на коронавірус. Сергійович тупо зліг. Малий всю ніч не спав – температура і соплі. Я на диво поки тримаюся (не знаю, чи надовго це),

– написала MamaRika в сторіс.



MamaRika з чоловіком і сином захворіли / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю 24 каналу MamaRika розповідала, що на гастролях за кордоном вона та чоловік лише удвох доглядають за сином, там не мають допомоги. Сім'я наважилася поїхати з сином далеко від дому, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Більше дивіться у відео.

Інтерв'ю з MamaRika у відеоформаті: дивіться відео онлайн