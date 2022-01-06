MamaRika вразила розкішним образом у вечірній сукні: ефектні фото

6 січня 2022 , 14:30
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Джерело:

інстаграм MamaRika

Українська співачка MamaRika поділилась з шанувальниками новими фото. Зірка вразила ефектним образом у чорній сукні.

Відома українська співачка MamaRika виховує 5-місячного сина Давіда, але поєднує материнство та роботу. Днями вона продемонструвала образ, у якому позувала на шоу.

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Образ MamaRika

Виконавиця позувала перед камерою в ефектному вечірньому образі. Вона одягнула чорну сукню довжини максі. Рожеві пишні рюші прикрашали вбрання по всій довжині, зробивши сукню приголомшливою.

Таке вбрання MamaRika поєднала з величезними сережками-підвісками у формі вісімки. Волосся зірка зібрала ззаду, але один локон накрутила та розпустила.

На обличчі співачка зробила макіяж, що став завершенням look. MamaRika підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала бежевою помадою.

Артистка позувала поруч з чоловіком. Сергій Середа одягнув чорну сорочку та стильний бордовий костюм.


MamaRika / Фото з інстаграму зірки


MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники поділилися враженнями від образу у коментарях під фото. Співачку та її чоловіка засипають компліментами:

  • "Вау";
  • "Сукня – вогонь";
  • "Крутезна пара. Одяг на вас – супер";
  • "Ви дуже круті. Щастя вам";
  • "Так пасуєте один одному";
  • "Вбрання бомбезне";
  • "Яка крута сукня".
Автор: Марія Касій