MamaRika відверто розповіла про загрозу викидня та втечу з лікарні

Українська співачка MamaRika очікує народження первістка. Та вагітність стала для зірки непростим випробовуванням. MamaRika розповіла, як дізналась про загрозу викидня на початку терміну.

Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) днями дала відверте інтерв'ю, де поділилась деталями вагітності, про які не казала раніше.

До теми Наговорили багато гидоти, – вагітна MamaRika посварилась з чоловіком

MamaRika про загрозу втратити первістка

Артистка розповіла, що ще на ранніх термінах вона дізналась про загрозу викидня. Це сталося на найпершому огляді.

Лікарі сказали, що є загроза – гематома хоріона, це така небезпечна річ, внутрішня гематома. При цьому не можна навіть бігати, сильно ходити, нам заборонили все, якщо ви розумієте, про що я говорю, секс,

– зізналась зірка.

MamaRika зазначила, що всі проблеми в її сім'ї приймаються легко та з гумором: "Я постійно регочу, ніколи стільки не сміялася, як під час вагітності".

Артистка додала, що її часто хочуть госпіталізувати. Все через різноманітні нюанси. Близько місяця тому, наприклад, малюк опустився надто низько.



Вагітна MamaRika / Фото з інстаграму зірки

Як MamaRika втекла зі стаціонару

Одного разу виконавиця відвідала державний пологовий. Умови в закладі були обурливими для зірки, тому вона не хотіла там перебувати.

Я в жодному разі не хочу образити державні пологові, я потрапила до такої лікарні, коли мене хотіли покласти на стаціонар і я звідти втекла. Я сказала: "Не буду сюди лягати, я не можу так". Мені не подобається ставлення, не подобається взагалі підхід та психологія до пацієнтів,

– наголосила Анастасія.

"Я заходжу на огляд, а в моїй палаті, де мене оглядатимуть, ще три дівчинки лежить на КТГ. Це нормально? А як момент приватності? Цього немає і я сказала, що народжуватиму у приватному пологовому. Ми не щодня народжуємо, можна собі дозволити кайфонути хоча б від цього процесу, на скільки це можливо", – зізналась співачка.

Партнерські пологи: ставлення MamaRika

Партнерські пологи стають щоразу більше популярними. Чимало зірок практикують саме таку зустріч з дитиною. Однак MamaRika з чоловіком вирішили, що не братимуть участь у партнерських пологах. Гуморист Сергій Середа категорично проти: "Ні. Однозначно ні! Щоб я там помер, чи що".

Так само вважає й дружина: "Я зараз скажу свою улюблену фразу. Боже, пробачте мені, усі дівчата, будь ласка. Нащо йому дивитися, як горить його улюблений паб. Ну нехай, нехай не бачить цього, тому що це боляче дивитися на те, як твоя кохана людина переживає весь цей біль. Не треба травмувати його дитячу психіку. Хай сидить там. Ми такі старомодні в цьому відношенні. Нехай ви нас заклюєте після цього, але ми говоримо чесно, як є".

Нагадаємо, на 8 місяці вагітності MamaRika дізналася стать малюка. Гуморист луснув повітряну кульку, звідки вилетіло конфеті синього кольору. Це означає, що у подружжя народиться син.