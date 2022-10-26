Вперше за 2 роки: MamaRika відпочила без чоловіка та сина

Співачка MamaRika вперше за два роки провела день без чоловіка та сина. Артистка відпочила в комплексі неподалік від Києва.

Виконавиця весь вільний від роботи час проводить з сином. Коханий дав їй можливість відпочити від насичених буднів і провести час наодинці.

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MamaRika відпочила без сина і чоловіка

У сторіс зірка розповіла, що мала вирушати на короткий відпочинок з чоловіком і сином, але Сергій влаштував їй сюрприз і відпустив саму. Цілий день MamaRika провела у відпочинковому комплексі недалеко від Києва. Артистка насолодилася смачним сніданком, поніжилася у білосніжному ліжку та побувала в SPA. Такий день перезавантаження був дуже необхідний.

MamaRika показала фото в купальнику й підкреслила, що їй не подобається те, наскільки худа. Через постійний стрес під час війни виконавиця дуже схудла. Зараз працює над тим, щоб набрати вагу.

Вже ввечері до MamaRika приєдналися син і чоловік. Давід грався на великому ліжку, радів такому проведенню часу. Сама ж співачка зізнавалася, що за цей день дуже скучила за сім'єю. Вона звикла постійно бути поруч з рідними, тому їх дуже бракувало.

Відпочинок MamaRika / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Під час війни знаменитості рідко відправляються на відпочинок. Цього року популярними серед туристів є українські Карпати, а також відпочинкові комплекси, що розташовані неподалік від дому. Та все ж є зірки, які від лютого були за кордоном не лише з благодійними концертами, а й у відпустках: