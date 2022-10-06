Повертає у найкращі миті життя: MamaRika випустила кліп на пісню "Щастя"

Після повернення з благодійного туру за кордоном MamaRika випустила кліп на зворушливу пісню "Щастя".

Цей трек повертає людину назад у прекрасне, далеке минуле. У найкращий період життя – дитинство.

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Всі ми родом з дитинства. І коли болить душа, подумки повертаємось до рідної хати, де трава була така висока, а мамині обійми ховали від всіх бід. Зараз ми розкидані по світу, але тільки на рідній землі дихаємо вільно, бо тут наше щастя,

– сказала MamaRika.

Артистка зазначила, що "Щастя" – це пісня, яка повертає у найкращі миті життя, у найтепліші куточки пам'яті, додому. Слухаючи цю композицію, ми ніби повертаємося у країну дитинства, де хочеться заховатися від усіх і знову стати маленьким.

MamaRika – "Щастя": дивіться відео онлайн

Майже два місяці MamaRika з сином і чоловіком була на благодійних гастролях у Європі. Артистка поїхала туди лише для того, щоб зібрати кошти на підтримку України. MamaRika зізнається, що їй найкраще вдома, тому неймовірно щаслива, що нарешті повернулася до Києва.

"Останні півтора місяця ми з родиною подорожували Європою в рамках благодійного туру і зрозуміли, що наша туга за домом сягнула шалених масштабів. Ми буквально рахували дні, коли повернемося на Батьківщину, бо наше серце тільки тут, на рідній землі. Незважаючи ні на що, як би не було важко, ми завжди будемо повертатися туди, де ми найщасливіші, в нашу Україну!", – наголосила MamaRika.

Нагадаємо, ми спілкувалися з артисткою, коли вона була на благодійних концертах у Польщі. Тоді MamaRika розповіла про виїзд чоловіка за кордон, як вдається бути на гастролях з маленьким сином. Також поділилася історіями, які траплялися з нею під час війни, зізналася, що свідомо не пускає чоловіка в ЗСУ. Повну версію розмови дивіться нижче.

Інтерв'ю з MamaRika: дивіться відео онлайн