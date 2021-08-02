Крутий пацан вийшов, – MamaRika розповіла про новонародженого сина

Кілька годин тому співачка MamaRika вперше стала мамою. Вона народила сина в приватному пологовому будинку столиці. Зіркове подружжя не розсекречує ім'я сина, однак зізнається, що він вийшов "крутим пацаном".

32-річна MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) вперше після народження сина вийшла на зв'язок з фоловерами. Співачка не розсекретила, як минули пологи, однак повідомила, що зараз у них період реабілітації.

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За словами артистки, поки вона спала, за сином доглядав новоспечений батько Сергій Середа. Зірка не поспішає показувати сина публіці, однак зізнається, що він народився красунчиком.

Відходимо, набираємося сил всі троє. Надзвичайно щасливі. Нам потрібен час, щоб відновитися й насолоджуватися кожною секундою, бо в нас такий пацан крутий вийшов,

– поділилась MamaRika.

У коментарі ТСН гуморист Сергій Середа зізнався, що підтримував дружину під час переймів, однак у найважливіший момент покинув пологовий зал. Він повернувся, аби перерізати пуповину.

"Не став чекати моменту "відкриття порталу" й спрацював на випередження. Я залишився за дверима і, затамувавши подих, чекав дитячого крику, поки Настя робила подвиг", – розповів чоловік MamaRika.

Нагадаємо, пара довго роздумувала над партнерськими пологами, однак так і не наважилася на них. MamaRika й Сергій Середа вирішили бути старомодними в очах фанів, але зробити краще для сім'ї.