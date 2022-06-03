MamaRika пояснила, чому її чоловік не пішов у тероборону: "Постійно над цим думав"
Джерело:"Зірковий шлях"
Чоловік співачки MamaRika Сергій Середа не пішов у тероборону чи ЗСУ, як його інші колеги. Артистка пояснила, що гуморист працює на іншому фронті.
Після початку повномасштабного вторгнення чимало зірок-чоловіків пішли у ЗСУ або в територіальну оборону. Чоловік та продюсер MamaRika Сергій Середа натомість зайнявся інформаційним фронтом.
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Чому чоловік MamaRika не пішов у ТрО
Виконавиця зізналась, що її чоловік роздумував над тим, чи йти йому обороняти країну, але зайнявся волонтерством. Також гуморист збирає кошти завдяки концертам з дружиною та благодійним стрімам.
Він постійно над цим думав. Насправді він на своєму фронті. Ті гроші, які ми збираємо, – це дуже потужно. Мені здається, що тут від нас більше користі. І від мене, і від Сергія. Він багато волонтерив, коли я була у Польщі, а він в Одесі,
– розповіла MamaRika.
"Возили гуманітарну допомогу, багато потрібно було Миколаєву. Робив і досі робить благодійні стрими, збирає кошти на ЗСУ. У нас зараз запланована низка концертів, де я співаю, а він ведучий. Був концерт у Почаєві, це маленьке містечко, і нам вдалось з квиточків за один концерт зібрати на 1 потужний тепловізор та кілька десяток кевларових касок", – додала зірка.
Артистка також згадала, як у свій день народження попросила не вітати її, а скидати гроші на її картку. Завдяки небайдужим фанам MamaRika зібрала за 3 дні 112 тисяч гривень. Усі кошти вона перевела для "Охмадиту": "Мені здається, це користь. Це важливий фронт, і хочеться, щоб він не був недооцінений".
Хто ще не пішов у тероборону і чому
- Світлана Тарабарова пояснювала, що її чоловік також зайнявся волонтерством та інформаційним фронтом: "Він зі мною, він з чіткою позицією: покличуть – піде захищати, але поки черга. Оце країна! Щоб потрапити до лав ЗСУ, треба подзвонити комусь зі зв'язками, як каже мій кум Ярмак. Він, коли хотів потрапити, мав подзвонити, щоб його взяли".
- Хоч Позитив хотів вступити до тероборони, його відмовили самі друзі-військові. Вони закликали артиста допомагати їм інформаційно, чим і зайнявся репер.