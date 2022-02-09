MamaRika показала, як мало не згоріла на зйомках кліпу: страхітливе відео

Співачка MamaRika, поки хворіє на COVID-19, показала кадри зі зйомок кліпу, від яких перехоплює дух. Вона мала б знятися з багаттям, яке підіймається догори, але мало не спалахнула разом з ним.

На початку лютого 32-річна MamaRika з чоловіком і 6-місячним сином захворіла на коронавірус. Зірка була змушена відкласти всі зйомки й зачинитися вдома на самоізоляції, тож погодилася відповісти на запитання фанів. Так, її запитали про важкі зйомки кліпу, а вона показала ексклюзив, який ошелешив її публіку.

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MamaRika могла згоріти на зйомках кліпу

Очевидно, страхітливий інцидент стався на зйомках нового кліпу. Попри те, що на вулиці було +3 градуси, MamaRika позувала у легкій блузі, повітряній спідниці та босоніж! Як планувалось, багаття, що перед нею, мали б підняти догори, але несподівано вогонь спалахнув так, що ледь не перекинувся на зірку. На щастя, вона встигла відскочити.

Я мало не згоріла на зйомках кліпу. За задумом я мала підняти руки догори, і вогонь зі мною, але чувак перестарався з гасом. Якби не моя суперреакція, думаю, мій інстаграм вів би вже хтось інший,

– з гумором зізналась артистка.

MamaRika додала, що опублікувала це відео не задля піару, а щоб слухачі "не думали, що артисти фігнею займаються".

MamaRika мало не згоріла на зйомках кліпу / Відео з інстаграм-сторіс співачки