MamaRika показала вагітний животик у трендових сукнях: стильні фото

Популярна українська співачка MamaRika очікує народження первістка. Та зірка не припинила роботу, тож взяла участь у фотозйомці. Вагітна артистка продемонструвала округлий животик у різних вбраннях.
Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) разом з одним із брендів одягу розробила капсульну колекцію для вагітних. Вона стала обличчям рекламної кампанії та знялась у стильній фотосесії. Яскравими фото зірка поділилась в інстаграм-сторіз.
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Образи MamaRika
Для першого аутфіту знаменитість приміряла пряму сіру мінісукню з принтом та рожевою сіткою. Таке вбрання вона поєднала з кислотно-лимонними шкарпетками та білими кросівками на масивній підошві. Доповнювали образ сережки-кільця та жовті окуляри. Волосся MamaRika зібрала у два хвостики й завершила зачіску шпильками.
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Наступний образ співачки виглядав більш вишукано й романтично. Вона обрала обтислу рожеву мінісукню з декольте, що вдало підкреслювала вагітний животик зірки. Look довершували сережки-підвіски, лаконічна зачіска, макіяж з акцентом на губах та салатові мюлі.
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Для третього аутфіту MamaRika знялась із чоловіком Сергієм Середою. Він постав у сіро-синьому костюмі. Натомість зірка позувала в білій футболці та ніжно-рожевому об'ємному комбінезоні. Стильне вбрання доповнювали чорно-білі масивні кросівки.
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Співачка MamaRika вагітна первістком
- 26 травня знаменитість оголосила, що вона з чоловіком Сергієм Середою стануть батьками вперше.
- Вона опублікувала зворушливе фото з гумористом, де постала в обтислій бежевій сукні, що підкреслює животик.
- Кілька місяців тому MamaRika зізнавалась, що й справді хоче стати матір'ю, тому пара працює над цим. Тож незабаром сім'я зірки поповниться.