Слухайте серцем: MamaRika та KOLA випустили чуттєву пісню "Люди"

Лірична KOLA та зворушлива MamaRika напередодні річниці повномасштабного вторгнення презентували спільний трек "Люди". Артистки присвятили пісню всім українцям, які вже рік проживають найважчі миті.

Через війну українці змушені жити в різних країнах. Росія розділила українські сім'ї на невизначений час, а деякі, на жаль, назавжди без жодного розуміння, яким буде завтра, але з надпотужною вірою у свою країну та одне в одного. Однак всі ми досі залишаємося сильними, не падаємо духом, до останнього боремося за своє.

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MamaRika та KOLA випустили пісню "Люди"

Артистки представили й відеороботу на пісню, де використали реальні кадри з війни. Це хроніки подій, які відбувалися в Україні з 24 лютого 2022 року й тривають нині. Українці продовжують демонструвати справжній героїзм, прояв єдності, людяності, самопожертви. Відео викликає вирій емоцій, адже надзвичайно зворушливе та навіює щемливі спогади. Цю роботу неможливо дивитися без сліз.

MamaRika та KOLA – "Люди": дивіться відео онлайн

"Ця пісня про людей. Про звичайних українців, які завдяки своїй силі духу, стійкості, перетворилися на титанів. Така непорушна сила може з'явитися тільки тоді, коли ти робиш щось хороше для когось та думаєш не лише про себе. Віддавати й не просити нічого натомість – це рідкість, але зараз вона серед українців зустрічається дуже часто. Я пишаюсь нашими людьми, і дякую всім, хто щодня наближає нас до перемоги, а також тим, кого вже, на жаль, з нами немає, але зробили все, щоб ми, українці, жили у вільній країні!", – прокоментувала прем'єру KOLA.

Українці, завжди плекайте в собі ту людину, за яку вам ніколи не буде соромно та яка буде змінювати цей світ на краще, бо ми – неймовірна, сильна нація,

– наголосила артистка.



MamaRika та KOLA / Фото пресслужби

"24 лютого буде рівно рік з моменту повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну і дев'ять років, як ми відстоюємо свої землі та право на вільне життя. Саме наші люди є найдорожчим скарбом нації, який щохвилини дає відсіч ворогу і своєю єдністю показує приклад усьому світу. Кожен українець – це велика душа, яка прямо зараз проживає свою історію. Та водночас всі ми ніби ланцюг, поєднані однією мрією… Мрією, що пронизана кров'ю та сльозами, щоденним героїзмом, титанічною працею, болем та вірою в перемогу!", – поділилася MamaRika.

Сильні, незламні, справжні, рідні, красиві, працьовиті наші люди, це пісня про вас і для вас. Про кожного, чиє серце б’ється швидше, коли він чує слово "дім". Слухайте серцем,

– додала співачка.



MamaRika та KOLA / Фото пресслужби

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