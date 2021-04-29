Мама Вєрки Сердючки поплавала з акулою

Зірка Євробачення Вєрка Сердючка відправилася у Барселону на зйомки святкового сезону тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років" на "Новому каналі". Там сценічна мама Вєрки Сердючки – Інна Білоконь пірнула у воду, де поплавала з акулами.

У Барселоні розташований один з найважливіших світових центрів з вивчення підводної фауни Середземного моря. Це найбільший в Європі акваріум, який так і називається – Акваріум Барселони. Найдовший у світі підводний скляний тунель, океанаріум з 4,5 мільйонами літрів води і понад 11 тисяч морських тварин – пропустити все це не могли Вєрка Сердючка і її мама під час зйомок тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років".

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Тим більше, в Акваріумі Барселони на риб можна не тільки дивитися через скло, але і поплавати разом з ними — навіть з акулами! Щоправда, це задоволення коштує недешево – 150 євро з людини. Але для суперзірки з безлімітною золотою картою це не перешкода! Тому безстрашна мама Сердючки пірнула назустріч пригодам.

Я – жінка-екстрим, жінка-вамп, тому мені нічого не страшно! Я б там плавала і плавала – не такі ці акули й страшні, милі рибки, плавають собі, та й все. Вони не чіпають мене, я їх,

– посміялась із розваги мама Вєрки Сердючки.

Весь цей час Сердючка спостерігала за мамою по ту сторону акваріумного скла. Втім, турбувалася вона не за маму.

"Переживаю за акулу! Я дуже люблю тварин, а мама так надушилася в duty free, що я думала, у акул буде шок", – кумедно зазначила артистка.

Що відомо про випуск шоу із Сердючкою і мамою?