"Мама" Сердючки перелізла через огорожу до натовпу фанів: курйозне відео з концерту в Торонто
Джерело:Resilience Entertainment
Вєрка Сердючка днями виступила з концертом у Торонто. Там стався курйозний момент з "мамою" Сердючки, Інною Білоконь.
Вєрка Сердючка перебуває у концертному турі по США та Канаді. Організатори гастролей показали в інстаграмі курйозне відео з виступу артистки в Канаді.
До слова З фото Залужного, гімном України та побажаннями для Путіна: Вєрка Сердючка "запалила" в Маямі
"Маму" Сердючки затягнули у натовп
Поки Вєрка Сердючка розважала зал піснею "Гуляночка", "мама" артистки спустилась зі сцени до публіки. Вона захотіла перелізти через огорожу до натовпу шанувальників, а захоплені фанати почали допомагати.
На це доволі швидко відреагувала охорона, "витягнувши" Інну Білоконь з рук прихильників. Тож вона повернулась до балету.
Торонто, дякуємо. Сьогодні була справжня гуляночка. Сердючка — це любов,
– прокоментував виступ зірки промоутер зі США Ігор Голубчик.
Курйозне відео з концерту в Торонто:
Яка ситуація трапилась з артистами напередодні
З Андрієм Данилком та Інною Білоконь трапилась ще одна надзвичайна ситуація у США. Через завантаженість аеропорту та жахливі погодні умови літак, який мав приземлитися в Нью-Йорку, борт довелося розвернути та екстрено посадити в Коннектикуті. Артисти вирішили їхати автівкою, але не змогли отримати багаж під час грози. Концерт у Нью-Йорку майже зірвався, але таки відбувся.
Напередодні Вєрка Сердючка встигла ефектно виступити в Маямі. Вона зі сцени побажала смерті Путіну та показала фото Валерія Залужного. Також на концерті звучав гімн України. Данилко слухав його з рукою на серці та без сценічного образу.