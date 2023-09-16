"Мама" Сердючки перелізла через огорожу до натовпу фанів: курйозне відео з концерту в Торонто

Вєрка Сердючка днями виступила з концертом у Торонто. Там стався курйозний момент з "мамою" Сердючки, Інною Білоконь.

Вєрка Сердючка перебуває у концертному турі по США та Канаді. Організатори гастролей показали в інстаграмі курйозне відео з виступу артистки в Канаді.

До слова З фото Залужного, гімном України та побажаннями для Путіна: Вєрка Сердючка "запалила" в Маямі

"Маму" Сердючки затягнули у натовп

Поки Вєрка Сердючка розважала зал піснею "Гуляночка", "мама" артистки спустилась зі сцени до публіки. Вона захотіла перелізти через огорожу до натовпу шанувальників, а захоплені фанати почали допомагати.

На це доволі швидко відреагувала охорона, "витягнувши" Інну Білоконь з рук прихильників. Тож вона повернулась до балету.

Торонто, дякуємо. Сьогодні була справжня гуляночка. Сердючка — це любов,

– прокоментував виступ зірки промоутер зі США Ігор Голубчик.

Курйозне відео з концерту в Торонто:

Яка ситуація трапилась з артистами напередодні

З Андрієм Данилком та Інною Білоконь трапилась ще одна надзвичайна ситуація у США. Через завантаженість аеропорту та жахливі погодні умови літак, який мав приземлитися в Нью-Йорку, борт довелося розвернути та екстрено посадити в Коннектикуті. Артисти вирішили їхати автівкою, але не змогли отримати багаж під час грози. Концерт у Нью-Йорку майже зірвався, але таки відбувся.

Напередодні Вєрка Сердючка встигла ефектно виступити в Маямі. Вона зі сцени побажала смерті Путіну та показала фото Валерія Залужного. Також на концерті звучав гімн України. Данилко слухав його з рукою на серці та без сценічного образу.