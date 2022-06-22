Мама Цибульської вперше показала відео з окупації в Ірпені: "Записала діткам, якщо нас не стане"

Батьки Олі Цибульської пережили окупацію Ірпеня, не виходили на зв'язок цілих 10 днів. Мама співачки вперше показала відео, яке в перерві між обстрілами зняла для дітей на випадок, якщо її з чоловіком не стане.

Наталія Цибульська вперше розповіла про жахіття, яке пережила в окупації. У своєму профілі вона опублікувала відео, яке зняла для сім'ї в перерві між вибухами на майже розряджений планшет. Воно дивом збереглося.

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Мама Олі Цибульської про життя в окупованому Ірпені

Коли навкруги за вікном палало в прямому сенсі, вогонь війни був зовсім поряд, я шукала будь-яку можливість на пам'ять діткам записати це відео з надією, що якщо нас не стане, а планшет якимсь дивом має лишитись цілим… Щоб діти нас такими запам'ятали, які не падають до останнього духом,

– розповіла мама Цибульської.

Вона зізналася, що затишшя було страшнішим за гул гармат і "Градів", адже вони з чоловіком навчилися розрізняти, куди летить, де вибух, щоб знати, в який куток квартири бігти чи повзти. Наталія розповіла, що їла сире пшоно, щоб вижити, і сподівалася хіба на диво.

"До нас волонтери не мали доступу, кругом будинку кадировська наволоч паслася, мінами жонглювали, дозволяли собі зайвого. А ми все одно вірили й віримо, що наволочі одна дорога – в пітьму", – написала жінка.

Реакція Олі Цибульської

Відео, яке батьки знімали в окупації між обстрілами нам з братом на пам'ять, на айпад, який майже сів. Щоб ми пам'ятали їх як завжди позитивних і тих, що не здаються ніколи. Я ридаю,

– прокоментувала Оля Цибульська у себе в інстаграм-сторіс.

"Дивом вдалося витягнути їх з того пекла. Квартири більше немає, але головне – є батьки. І на все життя біль про ті 10 днів, коли ми не знали, чи живі вони. Боже, бережи всіх людей, кожну сім'ю", – додала вона в мережі.

Скриншот з інстаграм-сторіс Олі Цибульської