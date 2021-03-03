Мама Олі Полякової показала архівне фото: як виглядала співачка 16 років тому

Мама Олі Полякової Світлана поділилась архівним фото із донькою та внучкою. Мати співачки показала, як виглядала Оля 16 років тому, коли забрала доньку Марію з пологового будинку.

Відома українська співачка Оля Полякова рідко ділиться з прихильниками архівними фото. Натомість це зробила її мама – Світлана Полякова.

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Архівне фото Олі Полякової

Світлана Полякова показала миловидну світлину, зроблену ще 16 років тому. Вона вирішила оприлюднити фото на честь дня народження онуки Марії. На ній зображена Оля з мамою та донечкою, яку тільки нещодавно забрала з пологового будинку.

Оля Полякова на фото позує в білому светрі та стильному головному уборі. На той час в неї було коротке біляве волосся, яке вона розпустила, а на обличчі зірка зробила легкий макіяж.

Співачка чудово виглядала після пологів. На руках вона тримала маленьку Марію, яка солодко спала у теплому вбранні. А біля них позувала й Світлана Полякова, яка тільки-но стала бабусею.

Забираю Марічку з пологового будинку 16 років тому,

– підписала архівний кадр мама артистки.

Архівний кадр по-справжньому розірвав мережу. Користувачі соцмереж зауважили, що Оля Полякова із віком зовсім не змінилась: