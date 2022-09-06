Про це Ольга Михайлівна розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Також вона зізналася, чи погоджується з думкою про те, що російськомовні стали причиною війни в Україні.

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Я перестала читати історичні книжки про Україну. Хочеться плакати. На кожному етапі десь стається, що ось-ось маємо вискочити, але ні. Щось нам бракує. Але чому? Бо, як казав Андрій – "тєрпіли". Ми терпимо, бо нас так виховують,

– сказала Ольга Кузьменко.

У росіян все зовсім по-іншому. У них інше ментальне виховання, починаючи від внутрішньоутробного. Але водночас вони є рабами, не можуть вийти проти свого "царя".

Українці ж зробили революцію у 2013 році. Хоча й росіяни раніше, ще в 1917 році, також зробили революцію, скинули царя, всю сім'ю. Напевно, тепер ще не настав час для такого їхнього кроку.

Повне інтерв'ю з батьками Кузьми Скрябіна читайте у рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Чи російськомовні українці стали причиною війни

Ольга Кузьменко пригадала, як колись її син повертався з Донбасу і вона питала його, як там ситуація, адже на Сході Кузьму дуже добре приймали.

А він говорить: "Мамо, там треба отак той край відрізати (показує ножицями)". Питаю: "Чому?". А він каже, що "з тих людей нічого не буде". Вони настільки вчепились в ту землю, що звідти не підуть по-доброму,

– розповіла мама Скрябіна.

"Зараз скажуть, що я щось неправильно кажу. Але скажіть, будь ласка, чому росіяни так заангажовані своєю мовою, "родіною"? Живуть у Німеччині, Австрії, Швейцарії, але запитайте їх, то вони – про свою "родіну" і про свою мову. Тобто вони вміють виховати в них таку любов до свого "язика і родіни"! Скільки тут циркулярів було, а як культуру знищували. А знищив культуру – знищив і мову. А воно приходить і каже: "А я тут бил, а я тут хачу". Те ж саме казала та жінка з Криму, коли виїжджала після подій у Новофедорівці", – наголосила Ольга Михайлівна.

Тут дуже багато можна говорити. Коли закінчилась Друга світова війна, у Чехословаччині всіх судецьких німців посадили у вагони і вивезли в Німеччину. Мені здається, що це найбільш правильний шлях – зробити те саме з росіянами. Люди добровільно від добра не відмовляються. Їм тут добре,

– сказала мама Кузьми.

Інтерв'ю з батьками Кузьми у відеоформаті: дивіться відео онлайн