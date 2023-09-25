Поховають біля сина: коли й де відбудеться похорон Ольги Кузьменко
Джерело:гурт "Скрябін"
Днями мережу сколихнула новина про смерть мами легендарного співака Андрія Кузьменка. Жінка пішла з життя у віці 76 років.
Тепер стало відомо, де та коли пройдуть похорони Ольги Кузьменко. В останню путь маму Андрія проведуть у Львівський області.
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Де та коли поховають маму Кузьми Скрябіна
У понеділок, 25 вересня, о 18:00 заплановано прощання з Ольгою в смт Брюховичі. Зворушлива подія відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Сам похорон пройде на наступний день о 14:30 у тому ж храмі. Ольгу поховають біля сина.
Парастас відбудеться в понеділок о 18:00 за адресою: смт Брюховичі Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Отця Іздрика, 6. Похорон у вівторок за тією ж адресою о 14:30 годині,
– зазначили у фейсбуці гурту "Скрябін".
Що відомо про Ольгу Кузьменко
Вона народилася у 1947 році у селі Сіде (Самбірського району Львівської області).
Ольга Михайлівна також захоплювалася музикою. Вона спершу закінчила музичну школу, а згодом – Дрогобицький інститут музичного мистецтва. У студентські роки Ольга знайшла своє покликання у збиранні фольклору. Взяла магнітофон та їздила з ним по селах, збираючи неоціненні народні пісні, легенди, прислів'я.
Пізніше вона створила дитячий колектив. Також жінка викладала гру на фортепіано. Згодом відкрила свою майстерню з виготовлення керамічних янголів. Мешкала у містечку Брюховичі на Львівщині.
Після загибелі сина Ольга Михайлівна написала 3 книги: "Моя дорога птаха", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", "Колискова для Андрійка". Вони вийшли друком у "Видавництві Старого Лева".