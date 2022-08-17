Мама Кузьми розповіла, як зазвичай проводить 17 серпня – день народження покійного сина

Ольга Кузьменко вже 8 рік відзначає день народження Андрія без нього. Цього року йому б виповнилось 54. Жінка зізналась, що в цей день зазвичай збирається з найріднішими та молиться про спокій Кузьми.

У рамках великого інтерв'ю для 24 каналу, яке з'явиться найближчими днями, Ольга Кузьменко ексклюзивно поділилась, що усі останні 8 років уродини сина проводить однаково.

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"До початку коронавірусу ми завжди йшли до церкви, тут поруч є греко-католицька, де отець Петро його хоронив, відспівував. І там була заупокійна служба, де ми збирались з родичами – десь близько 30 – 40 людей. А потім ми йшли на цвинтар – там є гробівець Андрія", – каже пані Ольга.

За її словами, "гробівець її врятував" у 2015 році. Як з'ясувалось, лідера "Скрябіна" кремували після великої церемонії прощання у Львові, а прах розмістили у родинний гробівець у Брюховичах, де зараз живуть його батьки.

Гробівець врятував мене, бо якби його опустили в могилу, я б непевне не витерпіла. А так відкрили, коробочку з прахом поставили і все. Ми ще так у лютому зустрічаємось. І там ми молимось. Внучка і невістка теж приїжджають, але залежить що коли і як,

– поділилась Ольга Михайлівна.

Зокрема вона часто відвідує концерти у пам'ять свого сина, зокрема у тих же Брюховичах. Проте цього року вона та її чоловік Віктор вирішили самі організувати концерт на честь Андрія – "Шампанські очі 2.0". Каже, що колись подібний концерт їй дуже сподобався, і вони вирішили повторити задум.

"Розумієте, це був дуже красивий концерт, зроблений у Ботанічному саду на його 50 років. Тоді все дуже красиво зробили, і організатор Юргіс Вішневський, який брав участь у підготовці, постійно носився з ідеєю, щоб ще раз його повторити. Тоді не вдавалося, а от зараз можемо передати частину коштів на допомогу ЗСУ", – продовжила мама Кузьми.

17 серпня концерт "Шампанські очі 2.0" відбудеться на території iFest Republic.