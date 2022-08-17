В рамках большого интервью для 24 канала, которое появится в ближайшие дни, Ольга Кузьменко эксклюзивно поделилась, что все последние 8 лет рождения сына проводит одинаково.

К слову "Он еще тогда порывался": мама Кузьмы рассказала, был бы Андрей сейчас на фронте - эксклюзив

"До начала коронавируса мы всегда шли в церковь, здесь рядом есть греко-католическая, где отец Петр его хоронил, отпевал. И там была заупокойная служба, где мы собирались с родственниками – где-то около 30 – 40 человек. А потом мы шли на кладбище – там есть гробовец Андрея", – говорит Ольга.

По ее словам, "гробовщик ее спас" в 2015 году. Как выяснилось, лидера "Скрябина" кремировали после большой церемонии прощания во Львове, а прах разместили в семейный гробовец в Брюховичах, где живут его родители.

Гробовец спас меня, потому что если бы его опустили в могилу, я бы не вытерпела. А так открыли, коробочку с прахом поставили и все. Мы еще так в феврале встречаемся. И там мы молимся. Внучка и невестка тоже приезжают, но зависит что когда и как,

– поделилась Ольга Михайловна.

В частности, она часто посещает концерты в память своего сына, в частности в тех же Брюховичах. Однако в этом году она и ее муж Виктор решили сами организовать концерт в честь Андрея – "Шампанские глаза 2.0". Говорит, что когда-то подобный концерт очень понравился, и они решили повторить замысел.

"Понимаете, это был очень красивый концерт, сделанный в Ботаническом саду на его 50 лет. Тогда все очень красиво сделали, и участвовавший в подготовке организатор Юргис Вишневский постоянно носился с идеей, чтобы еще раз его повторить. Тогда не удавалось, а вот сейчас можем передать часть средств в помощь ВСУ", – продолжила мама Кузьмы.

17 августа концерт "Шампанские глаза 2.0" состоится на территории iFest Republic.