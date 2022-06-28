Ілон Маск в капелюшку: мама мільярдера Мей привітала сина потішним фото

Знаменита модель Мей Маск привітала одного зі своїх синів – інженера Ілона Маска з днем народження. 28 червня чоловіку виповнився 51 рік. Жінка показала, як кілька років тому вони вдвох відвідували королівський захід.

Винахідник та мільярдер, який від початку повномасштабного вторгнення висловив свою підтримку Україні, сьогодні відзначає день народження. 74-річна Мей пригадала знамениті королівські перегони Royal Ascot у 2016 році. Вони відбуваються щороку у Великій Британії на іподромі Ascot Racecourse, а захід відвідує сама королева Єлизавета II, адже з дитинства обожнює коней.

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З днем народження, Ілоне. Дякую за те, що робите цей світ кращим. Я так тебе люблю. Нам було дуже весело разом. Знайшла це фото 2016 року. Ілон виглядає так чепурно,

– ніжно написала Мей Маск.



Мей Маск з Ілоном на кінних перегонах / Фото з інстаграму моделі

Сімейний знімок зібрав чимало вподобань, проте сам Ілон ще ніяк не відреагував на фото. Варто додати, що для заходу потрібно дотримуватись суворо дрескоду – обов'язковим елементом гардероба має бути капелюх – як у жінок, так і в чоловіків. Саме тому таке амплуа знаменитого винахідника вразило та потішило мережу:

"З днем народження. Ви виглядаєте так гламурно і чарівно!";

"Яке гарне фото!";

"Благословення! І всі вітання з Днем!";

"З днем народження! Дякуємо, що зробили світ кращим у минулому чверть столітті, святкуйте у небі!!!!";

"Ви обидва виглядаєте приголомшливо. Я ніколи не можу перестати надихатися вами двома";

"З днем народження наший найдорожчий, Ілоне! Продовжуйте сяяти та творити надзвичайну магію! Я завжди буду радіти і жити в цьому світі, який ти створюєш! Люблю тебе!!!".

Сім'я Ілона Маска

До привітань свого брата також долучилась рідна сестра Тоска Маск. Вона показала миле дитяче фото, на якому разом з Ілоном і третім сином Мей – Кімбалом грається на ліжку.

"З днем народження, Ілоне. Дякую, що завжди поряд, щоб підтримати мене. Люблю тебе!" – написала сестра.



Тоска Маск показала кумедне дитяче фото з Ілоном / Фото з інстаграму жінки

Загалом сім'я Мей Маск є надзвичайно великою і вона має вже чимало внуків, проте жінка не лише встигає їх няньчити, а й професійно займатись моделінгом та письменництвом.



Мей Маск має велику сім'ю / Фото з інстаграму Мей