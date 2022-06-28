Винахідник та мільярдер, який від початку повномасштабного вторгнення висловив свою підтримку Україні, сьогодні відзначає день народження. 74-річна Мей пригадала знамениті королівські перегони Royal Ascot у 2016 році. Вони відбуваються щороку у Великій Британії на іподромі Ascot Racecourse, а захід відвідує сама королева Єлизавета II, адже з дитинства обожнює коней.

Важливо Українські захисники подякували Ілону Маску за інтернет на передовій: відео

З днем народження, Ілоне. Дякую за те, що робите цей світ кращим. Я так тебе люблю. Нам було дуже весело разом. Знайшла це фото 2016 року. Ілон виглядає так чепурно,

– ніжно написала Мей Маск.



Мей Маск з Ілоном на кінних перегонах / Фото з інстаграму моделі

Сімейний знімок зібрав чимало вподобань, проте сам Ілон ще ніяк не відреагував на фото. Варто додати, що для заходу потрібно дотримуватись суворо дрескоду – обов'язковим елементом гардероба має бути капелюх – як у жінок, так і в чоловіків. Саме тому таке амплуа знаменитого винахідника вразило та потішило мережу:

"З днем народження. Ви виглядаєте так гламурно і чарівно!";

"Яке гарне фото!";

"Благословення! І всі вітання з Днем!";

"З днем народження! Дякуємо, що зробили світ кращим у минулому чверть столітті, святкуйте у небі!!!!";

"Ви обидва виглядаєте приголомшливо. Я ніколи не можу перестати надихатися вами двома";

"З днем народження наший найдорожчий, Ілоне! Продовжуйте сяяти та творити надзвичайну магію! Я завжди буду радіти і жити в цьому світі, який ти створюєш! Люблю тебе!!!".

Сім'я Ілона Маска

До привітань свого брата також долучилась рідна сестра Тоска Маск. Вона показала миле дитяче фото, на якому разом з Ілоном і третім сином Мей – Кімбалом грається на ліжку.

"З днем народження, Ілоне. Дякую, що завжди поряд, щоб підтримати мене. Люблю тебе!" – написала сестра.



Тоска Маск показала кумедне дитяче фото з Ілоном / Фото з інстаграму жінки

Загалом сім'я Мей Маск є надзвичайно великою і вона має вже чимало внуків, проте жінка не лише встигає їх няньчити, а й професійно займатись моделінгом та письменництвом.



Мей Маск має велику сім'ю / Фото з інстаграму Мей