Изобретатель и миллиардер, который с самого начала полномасштабного вторжения выражал свою поддержку Украине, сегодня отмечает день рождения. 74-летняя Мэй вспомнила знаменитую королевскую гонку Royal Ascot в 2016 году. Они проходят каждый год в Великобритании на ипподроме Ascot Racecourse, а мероприятие посещает сама королева Елизавета II, ведь с детства обожает лошадей.
Важно Украинские защитники поблагодарили Илона Маску за интернет на передовой: видео
С днем рождения, Илон. Спасибо за то, что делаете этот мир лучше. Я тебя так люблю. Нам было очень весело вместе. Нашла это фото в 2016 году. Илон выглядит так нарядно,
– нежно написала Мэй Маск.
Мэй Маск с Илоном на конной гонке / Фото с инстаграмма модели
Семейный снимок собрал немало лайков, однако сам Илон еще никак не отреагировал на фото. Следует добавить, что для мероприятия нужно придерживаться строго дрескода – обязательным элементом гардероба должна быть шляпа – как у женщин, так и у мужчин. Именно поэтому такое амплуа знаменитого изобретателя поразило и порадовало сеть:
- "С днем рождения. Вы выглядите так гламурно и волшебно!";
- "Какое хорошее фото!";
- "Благословение! И все поздравления с Днем!";
- "С днем рождения! Спасибо, что сделали мир лучше в прошлом четверть веке, празднуйте в небе!!!!";
- "Вы оба выглядите потрясающе. Я никогда не могу перестать вдохновляться вами двумя";
- "С днем рождения наш самый дорогой, Илон! Продолжайте сиять и творить удивительную магию! Я всегда буду радоваться и жить в этом мире, который ты создаешь! Люблю тебя!!!".
Семья Илона Маска
К поздравлениям своего брата также присоединилась родная сестра Тоска Маск. Она показала милое детское фото, на котором вместе с Илоном и третьим сыном Мэй – Кимбалом играет на кровати.
"С днем рождения, Илон. Спасибо, что всегда рядом, чтобы поддержать меня. Люблю тебя!" – написала сестра.
Тоска Маск показала забавное детское фото с Илоном / Фото из инстаграмма женщины
В целом семья Мэй Маск чрезвычайно велика и имеет уже немало внуков, однако женщина не только успевает их нянчить, но и профессионально заниматься моделингом и писательством.
Мэй Маск имеет большую семью / Фото из инстаграммы Мэй