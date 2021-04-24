Мама Джіджі Хадід зворушливо привітала її з днем народження: архівні фото з дитинства

Вчора, 23 квітня свій день народження святкувала одна з найвідоміших моделей Джіджі Хадід. Її мама, телезірка Йоланда Хадід привітала зі святом доньку та опублікувала миловидні архівні фото з дитинства.

23 квітня 2021 року популярній американській моделі Джіджі Хадід виповнилося 26 років. З днем народження зірку привітали безліч зіркових колег та найближчі родичі.

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Йоланда Хадід привітала доньку

Телезірка оприлюднила на особистій сторінці зворушливий допис, де показала багато архівних фото Джіджі з дитинства. На знімках мама із донькою купаються, катаються на конях й літають на повітряній кулі.

Також Йоланда присвятила Джіджі чуттєві слова, де наголосила, що неймовірно пишається нею. Й додала, що онучка Хаї – найцінніший подарунок в її житті.

"З днем народження тебе, мій милий ангел... Я завжди дуже пишалася молодою жінкою, якою ти стала і я рада, що змогла супроводжувати тебе на кожному кроці свого життя, і спостерігати за тим, як ти народжуєш і сама стаєш матір'ю. Це додало слову "гордості" зовсім інше значення. Ти незвичайна!!! Дякую за цей найбільший подарунок, адже я не знала, як обійтися без своєї мами, але любов до Хаї пробудила в моєму серці частину, про існування якої я навіть не підозрювала", – написала зіркова матуся.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників Йоланди Хадід зачарувала її ніжна публікація. Вони долучилися до привітань моделі й бажають їй всього найкращого: