23 апреля 2021 года популярной американской модели Джиджи Хадид исполнилось 26 лет. С днем рождения звезду поздравили множество звездных коллег и ближайшие родственники.

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Йоланда Хадид поздравила дочь

Телезвезда обнародовала на личной странице трогательное сообщение, где показала много архивных фото Джиджи с детства. На снимках мама с дочкой купаются, катаются на лошадях и летают на воздушном шаре.

Также Йоланда посвятила Джиджи чувственные слова, где подчеркнула, что невероятно гордится ею. И добавила, что внучка Хаи – самый ценный подарок в ее жизни.

"С днем Рождения тебя, мой милый ангел... Я всегда очень гордилась молодой женщиной, которой ты стала, и я рада, что смогла сопровождать тебя на каждом шагу своей жизни и наблюдать за тем, как ты рожаешь и сама становишься матерью. Это придало слову "гордость" совсем другое значение. Ты необыкновенная!!! Спасибо за этот самый большой подарок, потому что я не знала, как обойтись без своей мамы, но любовь к Хаи пробудила в моем сердце часть, о существовании которой я даже не подозревала", – написала звездная мамочка.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонников Йоланды Хадид очаровала ее нежная публикация. Они присоединились к поздравлениям модели и желают ей всего наилучшего: