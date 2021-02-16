Мама Дана Балана показала рідкісні кадри з чоловіком: відео

16 лютого 2021 , 18:24
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Джерело:

інстаграм мами Дана Балана

Мама популярного молдовського співака Дана Балана оприлюднила в мережі відео, де показала свого чоловіка. Прихильники виконавця зазначають, що він дуже схожий на свого батька.

62-річна мама Дана Балана вже приголомшила публіку бездоганним зовнішнім виглядом, коли приїжджала з виступом на "Голос країни". Тепер жінка оприлюднила ролик, де показала свого коханого.

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Нещодавно тато Дана Балана відсвяткував день народження. Людмила Балан вирішила публічно привітати свого чоловіка, якого шанувальники співака ще не бачили. На особистій сторінці в інстаграмі жінка опублікувала ролик, у якому поєднала архівні та сучасні світлини з коханим Міхаєм.

На сімейних фотографіях видно, якими батьки народного улюбленця були декілька десятків років тому і якими є зараз. Також неозброєним оком видно, що Дан дуже схожий на свого татуся.

У коментарях підписники Людмили залишають багато приємних слів на адресу подружжя та вітають Міхая з днем народження.

  • Вітаємо! Нехай кожен ваш день буде у любові та розумінні!
  • З днем народження, Міхаю! Ви – приклад для багатьох! Міцного вам здоров'я та любові!
  • Приклад справжнього кохання! Міхаю, з днем народження вас!
  • Вітаю від всього серця! Всіх благ вам!
  • Вітаю вашого чоловіка з днем народження! Бажаю йому міцного здоров'я, всього найкращого та, щоб всі його мрії здійснювалися!