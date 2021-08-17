Мама Андрія Кузьменка пригадала день його похорону

Лідеру відомого гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку сьогодні, 17 серпня, виповнилося б 53 роки. Мама музиканта пригадала день його похорону, коли площа біля церкви у Львові, де відбувалося прощання з сином, та всі вулички навколо були заповнені людьми.

Андрій Кузьменко досі живе в серцях мільйонів українців. Він став легендою української музики, яка лунає у різних куточках України. Та вже 7 років поспіль рідні та прихильники Кузьми відзначають його день народження без нього.

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День похорону Андрія Кузьменка

З Андрієм прощалися 4 лютого 2015 року у Львові. Усі охочі змогли провести музиканта в останню путь. Його тіло лежало в Преображенській церкві. Тоді тисячі шанувальників музики "Скрябіна" стояли в черзі, щоб востаннє подякувати йому за творчість, громадянську позицію та патріотизм.

Після літургії тіло Кузьми повезли на Брюховецьке кладовище, в родинний склеп Кузьменків. Мама артиста – Ольга Кузьменко пригадала той зимовий день.

Коли ми вийшли з церкви в день похорону Андрійка, люди стояли один попри одного. Площа біля церкви у Львові та всі вулички поблизу були забиті людьми, які несли синові квіти. Тоді я сказала таку фразу: "Синочку, ти, напевно, щось зробив для тих людей",

– пригадала Ольга Михайлівна.

Жінку тішить та заспокоює те, що любов шанувальників до її сина не зникає. В Україні з'являється все більше стінописів і пам'ятників, що присвячені Кузьмі.

Андрію Кузьменку могло б бути 53 роки

У день народження легендарного українського музиканта ми підготували декілька матеріалів, які вкотре доводять, що "Скрябін" та його музика – живі: