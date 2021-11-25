На Мальдівах і в Україні: Іванна Онуфрійчук пояснила, навіщо їй було друге весілля

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук виходила заміж за чоловіка Алмаза двічі. Спершу це була розкішна церемонія на Мальдівах, а нещодавно – офіційний розпис в Україні. Зірка пояснила, що була гуляти кілька разів – традиція її краю.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук з розмахом відсвяткувала обидві церемонії одруження з чоловіком Алмазом. Вона поділилась, що так виконала традиції свого краю, адже на Вінниччині заведено гуляти весілля кілька разів.

До слова Іванна Онуфрійчук пригадала, як возила чоловіка-мільйонера у своє село

Чому Іванна Онуфрійчук зіграла два весілля

Телезірка зізналась, що запитання про те, нащо їй було два весілля, – одне з найбільш популярних зараз. Тож вона пояснила, що вважала необхідним зробити весілля для нареченого, а потім для нареченої.

Скільки пам'ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні?

– поділилась ведуча.

Іванна Онуфрійчук додала, що на Мальдівах було неможливо взяти шлюб, тому пара зробила це в Києві. Також зірці хотілося запросити в Україну казахських родичів Алмаза і показати їм ці краї.



Весілля Іванни Онуфрійчук / Фото з інстаграму зірки

Два весілля Іванни Онуфрійчук

У лютому 2021 року телеведуча зіграла весілля вперше. Розкішна церемонія відбулась на Мальдівах. Для першого святкування знаменитість позувала у сукні кольору шампанського, а Алмаз – у молочному костюмі. Гостей розважали зірки Дан Балан і Монатік, Lida Lee і Nino, а також Амадор Лопес з групою RUMBERO'S.

Друге весілля спершу планувалося зіграти в Стамбулі. На підготовку вже було витрачено чимало сил, однак через карантинні обмеження плани скасувалися.

Тож розпис і святкування відбулися в Україні, у РАЦСі на ВДНГ і Fairmont Grand Hotel. Гості так само розважалися під пісні знаменитостей: Дана Балана, Вєрки Сердючки, TamerlanAlena, Freedom Jazz та інших. На розпис Іванна Онуфрійчук одягнула вишукане вбрання, довжина якого було 8 метрів. За все свято телезірка змінила 3 сукні від українських брендів.

Текст публікації Іванни Онуфрійчук

"Навіщо друге весілля?" – найпоширеніше питання, яке я отримую останнім часом.

Не знаю, як у вас, але в нас на Вінниччині заведено гуляти весілля декілька разів. Скільки пам‘ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні?

Ми взяли шлюб з коханим у Києві, бо на Мальдівах зробити це було неможливим. До того, мені дуже хотілося запросити рідних Алмаза в Україну, показати їм найгарніші місця та наші звичаї.