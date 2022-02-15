На Мальдівах у квітковій сукні: ефектні кадри Ірини Федишин з відпустки

Українська співачка Ірина Федишин відпочиває на Мальдівах. У День святого Валентна артистка влаштувала фотосесію у квітковій сукні на березі океану.

Ірина мріяла побувати в цьому райському куточку планети й коханий зробив все для того, щоб так і сталося. Тепер в інстаграмі виконавиця ділиться з понад 400-тисячною аудиторією підписників мальовничими фотографіями.

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Ірина Федишин на Мальдівах

Співачка у День святого Валентина влаштувала фотосесією на тлі неймовірно красивого краєвиду. Ірина босоніж постала перед камерою у довгій літній сукні з квітковим принтом. Раніше вже одягала її на день народження. Вбрання оголило плечі знаменитості, чим додало її образові спокусливості.

Волосся виконавиця вклала рівно та довершила зачіску червоною квіткою. На обличчі зробила фірмовий бездоганний макіяж.

"Найромантичніший День святого Валентина", – з ніжністю написала співачка під фото.



Ірина Федишин з коханим на Мальдівах / Фото з інстаграму артистки



Ірина Федишин з коханим на Мальдівах / Фото з інстаграму артистки



Ірина Федишин з коханим на Мальдівах / Фото з інстаграму артистки